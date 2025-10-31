Segundo homicidio en San Ramon: Mataron a joven en ataque a balazos a vivienda

Un segundo homicidio en menos de 24 horas se registró en la comuna de San Ramón de la Región Metropolitana, donde desconocidos atacaron a balazos un domicilio e hirieron a un sujeto de 20 a 23 años que posteriormente murió en un recinto asistencial.

El hecho se registró este viernes en la mañana en calle Goicolea, donde un grupo de sujetos disparó contra un inmueble e hirió a la víctima. La vivienda ya había sido atacada hace un mes, pero la casa es de propiedad de otra persona ajena a los hechos de hoy, supuestamente ligados a narcotráfico.

En el sitio del suceso, el fiscal ECOH Gamal Massú señaló que la víctima "habría tenido al parecer y por los primeros antecedentes disparos desde el exterior hasta el interior, la persona fallecida no está vinculada a la propiedad".

Por su parte, el teniente coronel de Carabineros, Marcelo Muñoz, indicó que "es un inmueble particular que pertenece a una tercera persona no vinculada en este caso a la persona fallecida".

Sobre el anterior ataque, explicó que "es un trabajo investigativo con información que está aportando la fiscalía con la finalidad de vincular los dos hechos que mantienen una temporalidad de un mes aproximadamente".

El crimen comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH, el OS9 de Carabineros y el Labocar. Este homicidio se suma al de un joven de 23 años que llegó en bicicleta al Hospital Padre Hurtado, donde murió de un balazo en el tórax.

