Impactante homicidio en Recoleta: hombre fue ejecutado de un disparo en la frente

Un hombre fue asesinado de un balazo en la frente en forma de ejecución en Recoleta, situación que tiene conmocionada a la comunidad.

El crimen ocurrió cerca de las 03:00 horas, en la calle Fariña, a una cuadra del mercado La Vega, donde fue encontrado el cuerpo de la víctima. Por las características del hecho, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Sobre lo ocurrido, el fiscal ECOH Rubén Salas informó que “un grupo de personas se acercaron a un domicilio de interés, donde llevamos otra investigación, y realizaron varios disparos”.

Agregó que el cuerpo presenta "un disparo certero, con el arma apoyada en la frente de la víctima, y es lo que produce finalmente su fallecimiento”.

Se trata del segundo homicidio en lo que va del día luego que un joven de 20 años, al parecer con antecedentes penales, fuera asesinado, también de un balazo en la cabeza, mientras estaba al volante de un vehículo en la comuna de Cerro Navia.

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