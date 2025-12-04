Según ministro Cordero, tema fronterizo se agrandó por “excesos retóricos” electorales

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, realizó un positivo balance de los avances en su cartera y, además, minimizó el conflicto fronterizo al asegurar que “excesos retóricos” por periodo electoral se ha agrandado algo que es normal.

En conversación con Radio Duna Cordero señaló que respecto a la legislación en seguridad "a partir del 2022, en parte esencialmente por los acuerdos transversales entre Gobierno y oposición, se pudo actualizar la legislación chilena, muchas de ellas que se habían confinado por años en el Congreso".

El ministro agregó que “el país sigue teniendo un tema que es muy estructural… índices de percepción de seguridad que son extremadamente altos” y agregó que el “objetivo no es solo reducir los delitos violentos, sino también enfrentar el índice de temor que afecta a la ciudadanía”.

“Este Gobierno comenzó con un Estado fragmentado y está entregando un Estado fuerte, con gestión integrada”, dijo Cordero, pero recalcó que la sostenibilidad de estos avances requiere asumir la seguridad pública como una política de Estado, más allá de los ciclos gubernamentales.

En materia migratoria, el ministro aseguró que las cifras han mostrado una disminución significativa. "El número de ingresos irregulares en el país, con el trabajo entre las policías y la macrozona norte, ha bajado más de un 40%. Solo en Chacalluta, en un año, ha disminuido un 67%", señaló.

Añadió, además, que "Chile y Perú tienen un trabajo de cooperación muy activo en la zona fronteriza, porque no solo tiene que ver con migración, sino que también los delitos que ocurren ahí", dijo.

Respecto al llamado de José Antonio Kast a los migrantes irregulares para abandonar el país, Cordero afirmó que no existe ningún dato que respalde un aumento de flujos anormales. "No hay ninguna data, no ha aumentado el flujo. Tenemos menor flujo migratorio en el ingreso, pero de los egresos no tenemos ningún flujo anormal para lo que implica esta fecha".

“La situación migratoria para la región, para Chile es de una profundidad que va más allá de nuestra contingencia electoral y yo creo que hay que mirarlo en esa perspectiva porque es un asunto que tiene que ver con el Estado de Chile, con su soberanía y no con una coyuntura electoral”, comentó.

Y agregó que “en los periodos electorales la contingencia tiene otras proyecciones, hay relatos de los procesos electorales y en ocasiones también se cometen excesos retóricos, forman parte propia de este tipo de periodos y yo lo miro desde esa perspectiva”.

“Yo creo que lo que uno debe tratar de garantizar es que las instituciones permanentes de la República, como son las policías, por ejemplo, como son nuestras cancillerías, sigan desarrollando sus funciones y proporcionando la información y la evidencia que tenemos disponible y comunicándolo a la población en esos términos”, añadió.

Cordero además expresó que el debate electoral “también tiene un periodo de tiempo acotado y luego el país tiene que seguir funcionando de acuerdo a sus políticas estables y permanentes”.

“Nosotros hemos pasado los cinco últimos años en periodos electorales. La próxima administración va a ser la primera que va a tener sus dos primeros años sin periodo electoral y yo creo que la contingencia electoral, por cierto, alimenta ciertas formas de abordar los problemas, pero lo relevante es cómo están funcionando nuestras instituciones y los datos están ahí. Las policías están trabajando y la cooperación con Perú es activa”, finalizó.

