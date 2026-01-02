Según estudio Sernac mujeres tienen mejor comportamiento de pago de deudas que los hombres

En los últimos años, el endeudamiento de los hogares ha mostrado una creciente diversificación, con una participación relevante de proveedores financieros distintos a los tradicionales bancos. Además, el endeudamiento y el acceso al crédito presentan diferencias persistentes entre hombres y mujeres.

En este escenario, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) elaboró la tercera versión del estudio "Endeudamiento y género en proveedores financieros de menor tamaño", cuyo objetivo es caracterizar el endeudamiento, los niveles de morosidad y el comportamiento de pago de las personas, incorporando además un análisis con perspectiva de género.

Esta nueva versión del informe analiza información correspondiente al año 2024 de un total de 69 proveedores financieros de menor tamaño, ampliando su cobertura e incorporando nuevas variables, como morosidad, judicialización, castigos, repactaciones, refinanciamientos y evaluación de solvencia económica.

En conjunto, estas entidades mantienen una cartera de 2,17 millones de deudores y un stock de deuda de $7,4 millones de millones, equivalente a cerca del 18% del total del crédito de consumo del país.

Es así como se pudo determinar que las Cajas de Compensación (CCAF) concentran el mayor número de deudores, con un 68% del total, mientras que las Entidades de Financiamiento Automotriz (EFA) concentran el mayor monto de deuda, representando cerca del 47% del stock.

Asimismo, se observan diferencias relevantes en los montos promedio de deuda: mientras en las EFA la deuda promedio bordea los $7 millones por deudor, en Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC), CCAF y Pequeños Proveedores Financiero (PPF) los montos se sitúan entre $2,3 y $2,8 millones, reflejando distintos perfiles de productos y consumidores.

En materia de morosidad, el estudio analiza tanto la proporción de deudores con atrasos como la magnitud de la deuda impaga. Los resultados muestran que un 15,7% de los deudores presenta algún nivel de morosidad, y que un 7,6% mantiene atrasos iguales o superiores a 90 días.

PERSPERTIVA DE GÉNERO

Un eje central del estudio es el análisis con perspectiva de género. En 2024, el número de mujeres deudoras representó solo el 85% del total de hombres, mientras que la deuda total de las mujeres alcanzó apenas el 66% de la deuda de los hombres.

Asimismo, la deuda promedio de las mujeres fue un 22% menor que la de los hombres. Las mayores diferencias, en deuda total, se registraron en los Pequeños Proveedores Financieros (PPF) y en las Entidades de Financiamiento Automotriz (EFA). Por el contrario, las menores brechas se encontraron en las CAC.

Como en otros estudios, se confirmó que las mujeres tienen un mejor comportamiento de pago que los hombres, ya que, en general, exhibieron menores tasas de morosidad. Sin embargo, es importante destacar que, si bien los hombres presentaron mayores tasas de castigo, judicialización y repactación que las mujeres, en línea con sus mayores tasas de morosidad, las mujeres exhibieron mayores tasas de operaciones refinanciadas, que podría contribuir a explicar, en parte, sus menores tasas de morosidad.

Finalmente, cabe mencionar que este estudio se desarrolla de forma complementaria a los informes de endeudamiento elaborados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los que se concentran principalmente en bancos y grandes instituciones financieras.

PURANOTICIA