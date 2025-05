Según Estudio Nacional de Opinión Pública, Evelyn Matthei lidera las preferencias presidenciales con un 15%

En la última medición del Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP), la aprobación al Presidente Gabriel Boric cayó al 22%, mientras que la desaprobación subió al 66%.



En comparación con la encuesta anterior realizada entre agosto y septiembre de 2024, su desaprobación subió 12 puntos porcentuales, mientras que la aprobación disminuyó 8 puntos porcentuales.



En tanto, quienes "no aprueba ni desaprueba" su gestión fue de un 8% y un 4% "no sabe o no contesta". Además, el 50% de los encuestados tuvo una opinión negativa del mandatario y el 21% una positiva.



Por otro lado, la encuesta posicionó al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, como el político mejor evaluado, recibiendo un 42% de evaluaciones positivas y un 21% de negativas.



En segundo lugar, se encuentra la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien cuenta con un 40% de evaluación positiva y 31% de negativas, seguida por la expresidenta Michelle Bachelet quien obtuvo un 38% de evaluación positiva y 31% de evaluación negativa.



En tanto, Claudio Orrego tuvo un 38% de evaluación positiva, Johannes Kaiser un 32%, José Antonio Kast 31%, Jeannette Jara 28%, Rodolfo Carter 26%, Mario Desbordes 26%, Mario Marcel 21%, Gabriel Boric 21%, Carolina Tohá 21%, Camila Vallejo 19%, Paulina Vodanovic 17%, Ximena Rincón 14% y Rodrigo Galilea 12%.



En cuanto a las próximas elecciones presidenciales, la candidata Matthei lidera las preferencias con un 15%, seguida por el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 11% y por Johannes Kaiser con 6%.



La expresidenta Michelle Bachelet también fue nombrada por los encuestados obteniendo un 4% de las preferencias, al igual que la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic alcanzó un 2% y la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, obtuvo un 1% al igual que el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter.

