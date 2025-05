Según estudio, barreras económicas son el principal motivo para no querer tener hijos en Chile

En medio de la histórica caída de natalidad en Chile, algunas de las interrogantes apuntan a los factores que inciden en la decisión de no tener hijos.



Según publica El Mercurio, un estudio de opinión de la U. de Los Andes arroja luces sobre esta tendencia: Un 17% de los encuestados declara que no tiene hijos y que no contempla tenerlos en el futuro, mientras que un 46% dice que si bien los tiene, no quiere sumar más.



Así, el 63% de la muestra no planea expandir su grupo familiar.



Según los resultados del sondeo, en el que participaron 1.297 personas de 18 a 55 años o más, entre los principales motivos mencionados por quienes optan por no ser padres, un 46% apunta a razones económicas, como el bajo salario y el alto costo de la vida. Además, un 11% menciona que prioriza otros proyectos personales por sobre la paternidad.



Otros factores son la inseguridad o falta de estabilidad social (19%) y la escasa posibilidad de conciliar trabajo y familia (16%) lo que demuestra que la decisión se relaciona con barreras estructurales y contextuales.

Consuelo Araos, investigadora del centro Signos de la U. de Los Andes, señala que, al analizar el detalle de los resultados, “el grupo que dice que no tiene hijos, pero le gustaría tener en el futuro es bastante mayor en hombre que en mujeres”.

