Sedini defiende la gestión de Steinert destacando que ha "impulsado una agenda robusta" en materia de seguridad

Un férreo respaldo a la labor que encabeza la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, entregó la ministra de la Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, mediante una vocería realizada directamente desde el Palacio de La Moneda.

Durante el punto de prensa, la autoridad destacó el trabajo de su par en el gabinete, afirmando que "en materia de seguridad, la ministra Steinert ha impulsado una agenda robusta para reforzar la presencia policial, combatir el crimen organizado y recuperar el control territorial".

Para sustentar este apoyo, la portavoz del Ejecutivo expuso estadísticas recientes sobre el trabajo conjunto con las policías. En esa línea, precisó que "hemos conocido operativos masivos, junto a Carabineros y la PDI, que acumulan más de 6.300 detenidos y más de 113 mil controles en distintas regiones”.

Además de los procedimientos a nivel nacional, la secretaria de Estado hizo hincapié en las medidas aplicadas en la macrozona norte. “A ellos se suma el despliegue del plan Escudo en Ruta, entre Arica y Antofagasta, que en sus primeras jornadas registró 21 detenidos, 2.030 controles de identidad, 1.937 controles vehiculares y 792 controles migratorios", puntualizó.

El mensaje hacia las bandas criminales fue enfatizado por la vocera, quien advirtió que “la señal para los que delinquen es clara, ya no podrán recorrer Chile sin ser fiscalizados, las acciones de este Gobierno son concretas contra el crimen y la delincuencia".

Respecto a la forma en que se están llevando a cabo estas estrategias, Sedini fue categórica al señalar que “los planes de seguridad no se comunican, simplemente se implementan, se ejecutan y eso es lo que está ocurriendo en este momento".

Asimismo, la titular de la Segegob profundizó en los tiempos que requieren estas políticas públicas, argumentando que “la seguridad no se resuelve de un día para otro, ni se basa en solamente comunicación, si no que en acciones concretas que tienen resultados en el corto, mediano y largo plazo".

A modo de cierre, la autoridad gubernamental reiteró su confianza en el diseño implementado por la cartera de Seguridad Pública. "La estrategia que tiene la ministra es clara, está avanzando y tiene resultados concretos y más adelante van a ver cifras que son realmente relevadoras de una buena gestión", concluyó.

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