Sedini aseguró que Presidente Kast financió almuerzo en La Moneda y reiteró que responderán ante la Contraloría

La controversia por el almuerzo del Presidente José Antonio Kast con excompañeros de universidad en La Moneda volvió a marcar la agenda política este lunes. Desde el Congreso, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, fue nuevamente requerida por la prensa para aclarar los detalles de la instancia.

Al tomar la palabra, la secretaria de Estado descartó tajantemente el uso de dineros fiscales, subrayando que el jefe de Estado costeó la actividad de manera personal. En una primera instancia, la autoridad gubernamental indicó: “Como bien dije hace unas horas atrás, (la) respuesta a la polémica del almuerzo se responderá vía instituciones en la forma y el tiempo correspondiente”.

Frente a las reiteradas preguntas de los periodistas, la portavoz de Palacio endureció la posición del Ejecutivo y garantizó el origen privado de los fondos. Al respecto, manifestó que “les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios”.

Aunque la prensa persistió en indagar sobre elementos particulares de la jornada, tales como los servicios asociados a la actividad, Sedini se abstuvo de proporcionar mayores antecedentes. En cambio, repitió que todo el aparataje informativo se derivará a las entidades pertinentes. “El Presidente financió el almuerzo con recursos propios y el resto de los detalles se darán a conocer, por la vía institucional a (la) Controloría General de la República, en tiempo y forma establecidos”, sentenció.

Siguiendo exactamente el mismo argumento, la autoridad se apegó a la respuesta oficial de la administración y concluyó remarcando: “Voy a insistir en la respuesta de que el presidente financió el almuerzo con sus propios recursos y los detalles se darán a conocer a la Contraloría General de la República por la vía institucional”.

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