Encuesta Cadem: Aprobación de Kast se mantiene en 39% y seguridad lidera preocupaciones de la ciudadanía

Durante la primera semana de mayo, la evaluación al mandato del presidente José Antonio Kast no registró alteraciones en comparación con el estudio previo. De acuerdo con los resultados entregados por la encuesta Plaza Pública de Cadem, el respaldo al Jefe de Estado se estancó en un 39%, mientras que el rechazo a su administración se mantuvo inamovible, alcanzando un 57%.

El sondeo de opinión también profundizó en las inquietudes de la ciudadanía, ratificando que la crisis de seguridad lidera la lista de urgencias. Frente a este escenario, un 78% de los encuestados señala al crimen organizado como la mayor amenaza a nivel nacional. En la misma línea, un 67% de las personas percibe que el aparato estatal se encuentra actualmente sobrepasado por el actuar de la delincuencia.

A pesar de estas cifras, el informe detectó una baja considerable en ciertos indicadores vinculados a la percepción de este fenómeno. Específicamente, la creencia de que los actos delictuales han experimentado un alza en los últimos meses se redujo a un 47%, lo que supone una caída significativa frente a mediciones anteriores. De manera paralela, la sensación de que existe una mayor violencia en las calles anotó un descenso, situándose en un 59%.

No obstante las caídas en dichas percepciones, el miedo a sufrir algún tipo de ilícito se mantiene en niveles altos, marcando un 70%. Al detallar los delitos que provocan mayor grado de intranquilidad entre los chilenos, el estudio destaca el robo con violencia, los asaltos a viviendas y las conocidas encerronas o portonazos.

Por último, el instrumento de medición consultó sobre quiénes deben asumir la tarea de resolver esta problemática. Al respecto, un 54% de la población responsabiliza directamente al gobierno como el actor principal para encontrar soluciones, secundado por los tribunales y jueces, quienes agrupan un 30% de las menciones.

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