Gobierno confirma investigación tras alerta de ciberseguridad en entidad estatal

Las primeras posturas del Ejecutivo frente a un posible escenario de vulnerabilidad en los sistemas del Estado comenzaron a conocerse recientemente, todo esto en el contexto del aviso preventivo que despachó la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).

Durante un punto de prensa, las consultas se dirigieron hacia la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para conocer el estado de las pesquisas. La autoridad aclaró que la entidad técnica está a la cabeza del proceso y puntualizó que la ANCI “está recabando todos los antecedentes para determinar si es que hay responsables, si efectivamente hay un ilícito”.

Asimismo, la titular de la cartera subrayó la complejidad del escenario actual. Al respecto, manifestó que el asunto “es delicado y, por lo tanto, necesitamos que se realicen las investigaciones respectivas por este departamento especializado en esta materia”.

De esta forma, Steinert se posicionó como la primera voz oficial de La Moneda en abordar abiertamente la contingencia. Sus declaraciones ocurren luego de que el viernes pasado la propia agencia técnica difundiera una alerta por una eventual “actividad maliciosa”.

Previamente, mayores detalles sobre el incidente fueron revelados en T13 por Michelle Bordachar, directora subrogante de la ANCI. En dicho espacio, la personera ratificó la existencia de una vulneración al interior de una repartición pública, explicando que el suceso se originó por la sustracción de las credenciales de un trabajador, facilitando que individuos externos ingresaran a la plataforma bajo una identidad suplantada.

La jefa (s) del organismo descartó que el episodio correspondiera a una ofensiva frontal contra la infraestructura tecnológica, catalogándolo más bien como un acceso indebido ejecutado con un usuario y clave. Además, aseguró que la situación logró ser controlada una vez que se procedió al cierre de los accesos comprometidos.

Actualmente, las diligencias siguen su curso con el objetivo central de esclarecer el origen de este incidente de seguridad y determinar las eventuales responsabilidades del caso.

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