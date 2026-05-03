Este lunes vuelve la restricción vehicular a Santiago: Revisa los dígitos afectados

Con la llegada de la temporada invernal, este lunes 4 de mayo se reactiva la restricción vehicular en la Región Metropolitana, medida que busca reducir los niveles de contaminación en la capital.

La iniciativa forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, y se aplicará de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, exceptuando los días festivos.

El control de la medida estará a cargo de Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio de Transportes y la red de cámaras de televigilancia de la región.

Para esta jornada, la restricción afectará a distintos tipos de vehículos según su condición. En el caso de los automóviles con sello verde, no podrán circular aquellos cuyas patentes finalicen en 8 y 9. En tanto, los vehículos sin sello verde tendrán prohibición de circulación si sus patentes terminan en 6, 7, 8 y 9.

La normativa establece que la medida rige para autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, además de motocicletas registradas antes de ese mismo año. También incluye a vehículos sin sello verde y motocicletas anteriores a 2002.

El calendario de restricción se organiza por día de la semana. Para los vehículos con sello verde, los lunes corresponde a los dígitos 8 y 9; martes 0 y 1; miércoles 2 y 3; jueves 4 y 5; y viernes 6 y 7.

En el caso de los automóviles sin sello verde, los lunes afecta a los dígitos 6, 7, 8 y 9; martes 0, 1, 2 y 3; miércoles 4, 5, 6 y 7; jueves 8, 9, 0 y 1; y viernes 2, 3, 4 y 5.

La restricción vehicular correspondiente a este año comenzó el pasado 1 de mayo y se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto, como parte de las medidas para enfrentar los episodios críticos de contaminación atmosférica.

PURANOTICIA