Sedes regionales de Contraloría se despliegan con visitas inspectivas y auditorías a servicios públicos

La Contraloría General de la República dio a conocer que está efectuando un inédito despliegue a través de sus sedes regionales con el propósito de interiorizarse, desde los distintos ámbitos de control, respecto a cómo los servicios públicos están efectuando el cumplimiento de sus deberes.

Elvjueves 21 de agosto, la controlara regional de Tarapacá, Paula Vera, visitó el Puerto de Iquique. En el lugar, se revisaron las instalaciones y también algunas de las actas de incautación, donde se individualizan conteiner con precursores de droga.

Además, el pasado 13 de agosto, la misma autoridad, acompañada de equipos de fiscalización llegó hasta Colchane para inspeccionar el municipio e iniciar una auditoría a los gastos financiados con presupuesto de la entidad edilicia.

Asimismo, se inspeccionó en terreno el Complejo Fronterizo Colchane para interiorizarse respecto del trabajo que se lleva a cabo en este punto de control en el marco de un proceso de fiscalización que lleva adelante dicha Contraloría Regional.

Otra de las inspecciones que ha desplegado la CGR fue realiza por la contralora regional del Maule, Roxana Núñez, quien el 19 de agosto visitó las obras del nuevo Hospital Base de Linares, donde se reunió con funcionarios del Servicio de Salud regional en el marco de las labores de fiscalización y colaboración que desarrolla el ente fiscalizador.

A este despliegue territorial de la institución se suma el inicio de auditorías de aduanas y puertos en 10 regiones del país, proceso liderado por la contralora regional de Valparaíso, María Soledad Pérez.

La Contraloría se encuentra analizando los procedimientos de control de operaciones de comercio exterior, uso de equipos e instrumentos como scanner, entre otros aspectos, efectuados durante el período entre el 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2025.

PURANOTICIA