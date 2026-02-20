Secuestran a mujer ecuatoriana en Santiago y piden $100 millones de rescate

Un nuevo secuestro se reportó en las últimas horas en la Región Metropolitana, esta vez en la comuna de Santiago. Los plagiadores están pidiendo un rescate de $100 millones por una mujer ecuatoriana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el secuestro ocurrió anoche en calle Grajales mientras la víctima caminaba con su pareja y otra persona, de quienes se desconocen mayores antecedentes.

En ese lugar, cuatro sujetos armados descendieron de un vehículo y amenazaron a la mujer para que subiera al automóvil. Luego, escaparon con rumbo desconocido.

Posteriormente, la pareja recibió una imagen con la mujer encapuchada y amenazada con arma de fuego en la cabeza, mientras los secuestradores le exigían el pago de $100.000.000.

Al igual que en el caso de comerciante dominicano secuestrado el miércoles pasado en Independencia, el caso comenzó a ser investigado por la BIPE de la PDI.

El comerciante fue liberado en Lo Prado después del pago de tres millones de pesos. Los secuestradores exigían 30 millones en principio.

PURANOTICIA