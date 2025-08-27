Secretario general del PS por dichos de Lautaro Carmona: “Ningún dirigente había osado golpear así al Presidente”

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, emitió una dura crítica al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, por sus últimas declaraciones que han tensionado al oficialismo.

En entrevista con La Tercera, el dirigente del PS sostuvo que “nunca antes alguien había objetado así una decisión presidencial”, en referencia a la renuncia de Mario Marcel, calificando los dichos de Carmona como “inusitados” en comparación con el estilo de liderazgo de figuras históricas del PC como Luis Corvalán, Volodia Teitelboim, Gladys Marín y Guillermo Teillier.

El exsenador, conocido defensor de la gestión de Marcel, consideró que Carmona “está equivocado” y que sus palabras revelan desconocimiento o falta de reflexión. “Marcel es un pilar del balance positivo del gobierno. Sin él, Boric no tendría la aprobación que tiene”, sostuvo, destacando logros como la contención de la inflación, el copago cero y la reforma de pensiones.

Pero fue una frase en particular la que encendió las alarmas: el “desgrane del choclo” que mencionó Carmona. Escalona la consideró una ofensa directa al bloque oficialista y una falta de respeto al Presidente. “Con esa frase dio un golpe al Presidente que ningún dirigente político se había atrevido a decir hasta ahora”, sentenció.

La controversia no solo afecta la relación entre partidos, sino también la campaña presidencial de Jeannette Jara, militante comunista. Escalona advirtió que los dichos de Carmona “afectan la imagen de la candidatura y constituyen un flaco favor para su proyección”. Aunque evitó pedir disculpas públicas, reconoció que “es un daño muy profundo y se requiere un esfuerzo para controlar una situación que escapó de las manos. Insisto, ningún dirigente había osado golpear así al Presidente”.

Consultado sobre el impacto electoral, el dirigente socialista fue claro: “No ayudan a la campaña. Este tipo de hechos, que configuran una imagen de los partidos como en permanente riña, tiene un costo”. También descartó que las declaraciones de Carmona respondan a una lógica ideológica, señalando que “se refieren a aspectos que uno nunca toca, del ámbito humano”.

En el oficialismo, algunos sugieren que Carmona busca marcar terreno dentro del PC más que apoyar a Jara. Escalona no lo descartó, pero advirtió que esa estrategia debilita su vocería. “Instalar una vocería política cuesta mucho. Derrumbarla cuesta poco”, reflexionó.

Respecto al desarrollo de la campaña, Escalona reconoció que “Jara ha enfrentado dificultades, especialmente por el peso de liderar desde el PC. Cada tarea es más difícil que lo habitual. Ha sido una tarea titánica”, dijo, destacando que “la candidata ha debido construir sus equipos desde cero”.

Finalmente, el dirigente socialista llamó a reforzar el trabajo conjunto en el comando, aunque admitió limitaciones. “A veces creo que no nos da el cuero como para hacernos cargo de todo”, señaló, instando al Frente Amplio y al PC a movilizar sus recursos humanos para fortalecer la campaña.

