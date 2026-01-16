Secretario general del PPD aseguró que su partido comparte críticas de Tohá al FA y el PC por cuestionamientos a la ley Nain-Retamal

El secretario general del PPD, José Toro aseguró que su partido está alineado con el Partido Socialista y que comparten su molestia por los emplazamientos del Frente Amplio y del Partido Comunista debido a la defensa de la ley Nain-Retamal, la que habría influido en la absolución de Claudio Crespo.

En entrevista con radio Duna, Toro aseguró que su partido “hace propias” las palabras de la exministra del Interior y militante de la colectividad, Carolina Tohá, quien en una entrevista radial calificó la actitud del PC y el FA como "inaceptable, irresponsable, desleal y que da cuenta de que no aprendiste nada”.

“Nosotros hacemos nuestras siempre esas palabras, pero creo que la historia nos va a saber decir si hubo aprendizaje o no hubo aprendizaje”, agregó.

“Lo que está ocurriendo nos tiene que llevar a la reflexión, porque después de tantos intentos, de tantas posibilidades, estamos terminando con una crisis de reproches que no tiene mucho sentido para partidos que vienen de sufrir una gran derrota electoral”, comentó el secretario general del PPD.

Para Toro, “hay una serie de aprendizajes que tenemos que sacar de toda esta situación”.

“Hace perder el foco de entregar bien el gobierno como corresponde a cualquier situación republicana, en que hay que concentrarse en que el cambio de mando sea a la altura de lo que Chile está acostumbrado”, sostuvo.

Y aseguró que “en política todo siempre se puede arreglar, sobre todo cuando uno tiene que poner los intereses del país”.

En la entrevista, José Toro adelantó lo que debería ser la oposición para el próximo gobierno: “Yo creo que van a haber muchas oposiciones, pero gatilla además el anhelo del PPD de generar una identidad de la centro izquierda en la socialdemocracia más aún".

“Yo creo que el PC va a ser una oposición, el Frente Amplio, el PDG, nosotros con el PS, entonces no hay una sola manera de oposición”, finalizó.

