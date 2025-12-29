Secretario general del FA desdramatiza llamados del PC a movilizarse y descarta que sea un intento de desestabilización

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, respondió a los cuestionamientos dirigidos al Partido Comunista por su llamado a movilizarse durante el próximo gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con radio ADN, aclaró que convocar a marchas no implica desestabilizar: “Lo que dice ahí es que vamos a estar y nosotros como Frente Amplio también, vamos a estar en conexión con el mundo social… lo hicimos dentro del gobierno y también lo vamos a hacer en la oposición”.

Frente a las críticas, agregó: “Yo creo que esas acusaciones son muy pasadas respecto a lo que se ha dicho”.

El dirigente recordó experiencias previas: “Marchamos para el 1 de mayo, marchamos para los 8M, marchamos para la romería previa al 11 de septiembre y eso no era ni de cerca que quisiéramos desestabilizar a nuestro propio Gobierno”.

Explicó que estas fechas “conmemoran ciertas cosas, levantan ciertas demandas y muestran una fuerza en la calle”, y que en ellas participaron distintas fuerzas opositoras.

Más adelante, se refirió al estallido social: “Los partidos no tenemos la capacidad de movilizar un millón y medio de personas… fue un descontento que surgió y nosotros esperamos que eso no ocurra y que el siguiente gobierno tenga la capacidad de gobernar y cumplir sus expectativas”.

Finalmente, abordó el futuro de Gabriel Boric en la oposición. Señaló que “tiene un futuro con muchas posibilidades, aunque nunca existe un líder de oposición, sobre todo con el sistema partidista que tenemos”.

Destacó su rol articulador: “Es una figura que efectivamente aglutina… puede jugar un rol en mantener esa coalición, mantener las conversaciones, tender puentes de diálogo”.

Sobre su eventual proyección presidencial, concluyó: “Probablemente. Igual yo creo que no hay que adelantar… algunos tratan de adelantarla, pero creo que es un error”.

