Secretario general de la UDI llama a Republicanos a reflexionar sobre "la forma en que están haciendo política"

Las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, afirmando que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei”, generaron un nuevo episodio de tensión entre partidos de oposición.

“Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”, agregó en CNN Chile, como respuesta, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien acusó un uso indebido de la figura de Guzmán.

En entrevista con radio Agricultura, el diputado indicó que “pretender decir que hubiese votado por alguien distinto cuando él no puede explicarlo, es una especie de a esta altura, abuso de la figura de Jaime Guzmán”.

El legislador lamentó que, tras el gesto de Evelyn Matthei en el debate de Enade -donde aceptó las disculpas de José Antonio Kast por el uso de bots- se reabriera un nuevo flanco de conflicto: “No pasaron 24 horas para que nuevamente se abra un flanco de discusión, peleas, de división”.

El congrsista declaró que "yo aquí llamo al Partido Republicano a reflexionar sobre la forma en que están haciendo política, no puede ser que todos los días y a cada rato haya un argumento distinto de confrontación, de pelea. Este es el momento en que tenemos que buscar la unidad de la oposición para derrotar a la izquierda", sostuvo.

En ese sentido, insistió en que “el adversario está al frente” y pidió dejar atrás las descalificaciones: “Ojalá entendamos que este es el momento de la unidad para enfrentar a la izquierda, más que los continuos ataques entre la oposición”. Y agregó: “Aquellos que buscan la pelea con el propio sector, creo que se equivocan”.

