Secretaria general del PC y conformación del gabinete de Kast: "Tenemos que tener un ojo alerta"

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, se refirió a la conformación del gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, y al rol que asumirá la oposición desde el 11 de marzo.

En entrevista con La Tercera, la dirigenta llamó a la cautela en los juicios, señalando que hasta ahora solo se conocen los ministros designados. Sin embargo, advirtió: “Uno pudiera poner un ojo alerta respecto de la conformación de este gabinete, dado el alto nivel de vínculo que tienen muchos de quienes asumen como ministros y ministras, sobre todo y particularmente en áreas como economía, donde está un vicepresidente de la CPC como ministro”.

Figueroa sostuvo que, pese a que falta conocer el equilibrio político del equipo, “no queda un asomo de duda, tras las valoraciones que se han hecho, de que aquí tenemos un bloque, un gran bloque de la derecha que va a estar muy comprometida con estas políticas y donde están también comprometidos con los intereses del gran empresariado”. Y reiteró: “Tenemos que tener un ojo alerta, porque si no lo tenemos, nos pasaríamos de cándidos”.

Respecto al rol opositor, enfatizó que “no se le puede pedir a la oposición, así como nunca se le pidió a quienes hoy día van a gobernar y que cuatro años estuvieron criticando persistentemente desde la nominación de los ministros hasta levantando fake news, o mentiras, lisa y llanamente, no se le puede pedir, entonces, ahora a la oposición, prudencia, cuidado”.

“O sea, es legítimo que los partidos tengan reparos”. Añadió que estarán vigilantes: “Estaremos atentos y alertas a cuáles son las iniciativas que presenta el gobierno y estaremos muy alerta sobre todo a aquellas que pretenden generar retrocesos”, dijo.

Consultada sobre si replicarán la oposición que enfrentó Sebastián Piñera, respondió: “Seamos bien claros y terminemos de hacer este mito urbano. Aquí primero, nadie pretendió ni desestabilizar al gobierno de Sebastián Piñera ni que saliera”.

En cuanto a las tensiones en el oficialismo tras la salida del Partido Socialista y las diferencias por la Ley Naín-Retamal, Figueroa descartó una crisis: “Estamos en un estado normal que es de diálogo. Yo conversé con la presidenta del Partido Socialista por instrucción de nuestro presidente. Entonces hay una disposición permanente al diálogo, a encontrarnos. Yo no diría, no me atrevería al menos, hablar de un concepto de crisis, lo que no implica que no tengamos diálogos rígidos por momento”.

Finalmente, evitó profundizar en la carta enviada por ministros comunistas a la militancia en respuesta a críticas de Daniel Jadue: “Ese es debate interno que nosotros no vamos a hacer ni nos parece correcto que se haga público”.

Finalmente, cerró diciendo que "los debates internos de los partidos los damos donde corresponde y por lo tanto a nosotros nos parece que, más allá de lo imprudente de que se haya filtrado la información (...) que esos no son los canales por los cuales hacemos los debates”.

