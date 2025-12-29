Secretaria general del PC defiende llamado a movilizaciones y acusa a la derecha de buscar “neutralizar” la protesta social

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, enfrentó las críticas de la derecha tras la resolución del comité central de la colectividad que llamó a “impulsar hitos de movilización” como parte de la oposición al futuro gobierno de José Antonio Kast.

En entrevista con El Mostrador, Figueroa respondió a la senadora electa Vanessa Kaiser (PNL), quien habló de un eventual golpe de Estado: “Yo invitaría a la senadora a que registre un poquito la historia del país… es bueno hacerse de la historia antes de instalar debates por la prensa”.

Y defendió la postura del PC: “Tengo la impresión de que acá, este tono al debate… es una interpretación antojadiza de lo que ha sido el debate que nosotros dimos”.

Luego, reivindicó fechas como el 1 de mayo: “No es que le pertenezcan al Partido Comunista, le pertenecen a los trabajadores, le pertenecen a las mujeres”.

Más adelante, cuestionó la idea de que las movilizaciones busquen impedir gobernabilidad: “Pretender hacer de esto un debate… me parece que más bien viene a responder a una intención de la propia derecha de neutralizar cualquier acción que pueda leerse como una legítima movilización ciudadana”.

En ese contexto, emplazó al Partido Republicano: “Si ellos pretenden y creen que la construcción del país va por la vía de impedir que existan diferencias… tendrán que hacerse cargo ellos”.

También advirtió sobre retrocesos en derechos laborales: “Eso necesariamente va a requerir un debate público, sea a través de movilizaciones, sea a través de lo que sea”.

Figueroa cerró acusando al PNL de querer proscribir al PC: “Si el Partido Nacional Libertario… quiere proscribir al Partido Comunista, lo mejor es que se sincere esa posición”.

PURANOTICIA