Secretaria general del PC ante eventual candidatura presidencial de Jadue estando formalizado: "No hay un impedimento legal"

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, aseguró que su partido tiene el derecho y la capacidad de presentar una opción presidencial, candidatura que definirá su comité central.

“Nosotros no estamos enamorados de ningún mecanismo ni estamos cerrados a ningún debate. Pero lo que sí hemos dicho con mucha claridad es que el PC no tendría por qué restarse de una primaria. El candidato lo definirá el comité central”, aseguró en entrevista con radio Pauta.

Sobre la candidatura de Carolina Tohá, la expresidenta de la CUT dijo escuetamente que “respetamos, saludamos y celebramos las definiciones que han hecho los partidos. No corresponde que nosotros nos pronunciemos y digamos ‘me gusta’ o ‘no me gusta’. Son definiciones de los partidos, y nosotros somos súper respetuosos”

“Hoy día nadie podría decir que el Partido Comunista no tiene liderazgos con los cuales podría ir perfectamente a un debate de primaria con programas, con proyectos”, afirmó Figueroa. Entre los nombres que han sonado están Daniel Jadue y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Al ser consultada si el estado judicial del exalcalde de Recoleta es un impedimento para presentarse como candidato, Figueroa señaló que “yo creo que acá lo clave, no es que es un impedimento para el partido solamente. No hay un impedimento legal inclusive. Acá hay consideraciones de todo tipo, y por eso nosotros, lo que hemos señalado es que en materia del debate presidencial, nuestra primera y gran mirada y objetivo es cómo contribuimos al debate del sector respecto de que las fuerzas que somos parte de este gobierno, que somos parte de la coalición, podemos contribuir no solo con nombres, sino que particularmente con proyectos”.

Finalmente, la secretaria general recalcó que la prioridad del PC es mantener la unidad dentro del oficialismo. “Nuestra prioridad es que lo que aquí logremos no sea solo la definición de una candidatura única, sino también una lista parlamentaria única, porque eso es lo que da coherencia al proyecto que queremos representar”, concluyó.

