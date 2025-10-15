Secretaria general del Partido Republicano acusa "victimismo" en la UDI tras sus dichos sobre Jaime Guzmán

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se refirió a las críticas que recibió tras declarar que "si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast, no por Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI".

En conversación con radio Cooperativa, explicó que "lo que dije fue lo que yo creo respecto de la pregunta puntual que me hicieron (...) si tuviera que votar, Jaime Guzmán probablemente votaría por José Antonio Kast. Y creo que es algo que no debería ser tomado como un escándalo, como una afrenta o como una provocación, sino que más bien fue una opinión personal".

Enfatizó que "como todo el mundo me conoce que soy de pensamiento hablado, digamos, lo expreso tal cual soy y quizás puede ser un defecto o una virtud para algunos, pero soy de esa manera, bien abierta en las opiniones que doy".

Ante estas afirmaciones, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, declaró que Guzmán "nunca podría ser interpretado por alguien que no lo conoció ni comprendió su coherencia y su sabiduría".

"Fui muy amigo de Jaime Guzmán y le puedo decir con absoluta convicción que si estuviera vivo estaría en la UDI. No me parece justo ni adecuado suponer intenciones de alguien que fue asesinado por defender sus convicciones", remarcó.

El expresidente del partido añadió que "la figura de Jaime Guzmán es inapropiable", por lo que los dichos de Hurtado "sólo profundizan la división en la derecha".

Y la secretaria general del Partido Republicano respondió: "¡Ay, pero qué tan victimistas que son todos! Yo, de hecho, lo expliqué iniciando este debate, diciendo que no era ninguna intención faltarles el respeto ni provocarlos, fue una opinión personal".

Complementó que "creo que este victimismo en que nos someten a diario, la verdad es que la gente está cansada de eso. El victimismo es de aquellas personas que están sufriendo por el crimen organizado, que están sufriendo por la lista de espera, que están sufriendo por el millón de déficit de vivienda que tenemos hoy día".

Sentenció señalando que, "preocupémonos de eso más que victimizarnos por una opinión de una simple secretaria general".

