Secretaria general de RN dice que críticas de Bassaletti a Piñera "son injustas y faltas de perspectiva histórica"

La secretaria general y senadora electa de Renovación Nacional, Andrea Balladares, se refirió a las críticas del diputado electo y general (r) de Carabineros, Enrique Bassaletti (Ind.-republicanos), en contra del expresidente Sebastián Piñera.

En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, el exuniformado cuestionó el liderazgo del exmandatario y aseguró que su segundo mandato tuvo debilidades.

“Él fue un buen Presidente, pero yo creo que su segundo mandato tuvo debilidades que se manifiestan en términos de haber cedido mucho espacio a incluso acciones inconstitucionales”, declaró.

Al respecto, Balladares argumentó que "al presidente Piñera le tocó gobernar en uno de los períodos más difíciles que ha vivido Chile en su historia: el estallido de violencia, pandemia mundial y una oposición que, en vez de colaborar, optó por la obstrucción e incluso por desestabilizar y finalizar su mandato antes de tiempo”.

“Aún así, el Presidente Piñera actuó siempre con todas las herramientas del Estado de Derecho, utilizando medidas institucionales y democráticas”, agregó.

Asimismo, afirmó que "hubo conducción de Estado en momentos excepcionales. Por eso, las críticas al Presidente Sebastián Piñera son injustas y faltas de perspectiva histórica".

“La mejor respuesta que puede tener el diputado electo es la propia historia que ya está haciendo su trabajo: en todas las encuestas, la ciudadanía hoy valora ese liderazgo en tiempos de crisis, incluida la del segundo mandato”, indicó.

Finalmente, la secretaria de RN lamentó "que este tipo de declaraciones provengan desde nuestro propio sector. Necesitamos unidad, no este tipo de calificaciones o declaraciones que no ayudan".

PURANOTICIA