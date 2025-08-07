Secretaria general de RN admite "dolor" en el partido por descuelgues en favor de Kast

La secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, abordó las tensiones internas que enfrenta el partido tras los respaldos de figuras como el senador Alejandro Kusanovich y el expresidente Carlos Larraín al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con radio Pauta, cuestionó que el exparlamentario no respaldara la candidatura de Evelyn Matthei. “Hay un dolor que se generó y se evidenció en el Consejo General. Aquellos que lo apoyaron alguna vez, yo creo que no esperaban que hoy día generara esto”, manifestó.

Y agregó que “sabiendo que es totalmente contrario a la mayoría del partido. Yo creo que ahí hay un dolor que se generó (…) un expresidente que sabe cuáles son nuestras maneras de tomar decisiones, nuestra orgánica”.

En cuanto a Kusanovich, la secretaria general de RN señaló que “desde el principio, él nunca mostró su apoyo a Evelyn Matthei” y que “tiene una línea totalmente distinta a la línea del partido”, por ello, “los antecedentes fueron enviados al Tribunal Supremo”.

Pese al respaldo de algunas figuras a Kast, Balladares defendió la cohesión interna y dijo que “lo que vimos en el Consejo General de la semana pasada fue un compromiso con Evelyn, un aplauso cerrado”.

Respecto a la incorporación del empresario Juan Sutil al comando de Matthei, destacó que "su mirada es un aporte en esta campaña. Para nosotros es una gran noticia”.

