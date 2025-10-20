Secretaria General de Republicanos reconoce "equivocación" al hablar de Jaime Guzmán, pero insiste en que hubiera votado por Kast

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, le bajó el tono a la polémica con Chile Vamos, luego del tema los bots y de sus declaraciones sobre Jaime Guzmán y aseguró que “aquí no ha habido guerra, nosotros no nos sentimos en guerra con nadie”.

En entrevista con Radio Duna, se le consultó a Hurtado si se había alcanzado una tregua con Chile Vamos, ante lo que aseguró que “creo que hablar de tregua es demasiado estado viendo lo que está pasando en Medio Oriente, tregua es cuando hay una guerra entre dos personas o entre dos estados o entre dos grupos y la verdad es que aquí no ha habido guerra, nosotros no nos sentimos en guerra con nadie”.

“Efectivamente aquí hay una vuelta de página y esperamos que eso no sea solo un símbolo momentáneo, sino que sea algo permanente en el tiempo, nosotros cada vez que hemos tenido que acercarnos de buena manera lo hemos hecho”, agregó la republicana.

Ruth Hurtado aseguró que se encuentran centrados en derrotar a la candidata de izquierda, Jeannette Jara y dio certezas que ellos no tienen ningún problema en apoyar a Matthei, en caso de que esta avanzara a segunda vuelta.

“Nosotros sin ninguna mezquindad, sin ninguna solicitud de por medio, sin ninguna lista de petitorio, hemos señalado quien pase de la oposición a segunda vuelta, el Partido Republicano va a estar apoyando con todos, desde el minuto número uno vamos a estar todos en la calle y eso no le quepa ninguna duda”, agregó.

POLÉMICA POR JAIME GUZMÁN

La secretaria general del Partido Republicano se refirió, además, a sus palabras sobre Jaime Guzmán y que este apoyaría a José Antonio Kast, apuntando que “fue sin ningún ánimo de ofender”.

“Probablemente me equivoqué, repliqué palabras que había escuchado de otras personas y además de una opinión personal que la creo y no me siento arrepentida de ello. Si tengo que pedirle disculpas a la familia, porque vi como ellos también hacían algunas declaraciones, obviamente le pido disculpas”, señaló Hurtado.

Y añadió que “cuando la clase política quiere utilizar o mal utilizar una declaración de una persona creo que me parece mal", apuntando que "no la usé de mala fe" y que “fue una respuesta muy espontánea, sin ningún ánimo de ofender ni pasar a llevar a nadie”.

Ruth Hurtado realizó un llamado a no enfrentarse entre ellos. “hoy día tenemos que estar muy ocupados de que nuestra labor como sujetos de opinión pública, esté centrada en lo que la ciudadanía necesita no en los dolores que podamos causarnos entre nosotros”, señaló.

“Se imagina que nosotros en el Partido Republicano estuviéramos todos los días con una libretita, anotando todo lo que se dice en contra de nosotros y armando escándalo por todo lo que se dice en contra nuestra cuando primero se dice que queremos unidad, o queremos esto, queremos lo otro, a reglón seguido: ‘pero el Partido Republicano es culpable de...’”, señaló.

Y agregó, para finalizar, que “entonces, de verdad, creo que en eso tenemos que ser lo suficientemente adultos lo suficientemente profesionales, tratar de profesionalizar la función política y enfrentarnos a quienes tenemos que enfrentarnos, que es la izquierda radical”.

PURANOTICIA