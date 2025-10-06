Secretaria general de Republicanos dice que personas de Demócratas están "dispuestas a sumarse antes de la segunda vuelta"

La secretaria general del Partido Republicano y candidata al Senado por La Araucanía, Ruth Hurtado, confirmó que el equipo de José Antonio Kast mantiene conversaciones con dirigentes de centro, especialmente del partido Demócratas, con miras a una eventual segunda vuelta presidencial.

“Hay conversaciones con personas de Demócratas, incluso dispuestas a sumarse antes de la segunda vuelta”, aseguró, agregando que también existen contactos con figuras de RN y Evópoli.

En entrevista con radio Pauta, Hurtado explicó que el objetivo de estos acercamientos es construir una mayoría capaz de “ganarle al comunismo” y conformar un Gobierno con los mejores perfiles en cada área, sin importar su filiación política. En ese sentido, afirmó que “se puede concretar una alianza, o incluso un acuerdo de unión civil, mientras no sea un matrimonio por conveniencia”.

La dirigenta también abordó las críticas que ha recibido la propuesta de José Antonio Kast de reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares.

A su juicio, la cifra “no es un invento de campaña”, sino que se basa en estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Consejo Fiscal Autónomo. Explicó que “en Chile se malgastan entre 5.000 y 5.500 millones de dólares en programas mal evaluados”, y aseguró que el ajuste puede realizarse “sin tocar las urgencias sociales”.

Finalmente, Hurtado se refirió a la mención que hizo el Presidente Gabriel Boric sobre Kast durante la presentación del Presupuesto 2026. Interpretó esa alusión como una señal política que favorece al candidato republicano: “El presidente desahució a su candidata. Se da cuenta de que el próximo presidente de Chile va a ser José Antonio Kast”, cerró.

PURANOTICIA