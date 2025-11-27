Secretaria general de Republicanos dice que "confía" en el diputado Araya, pero afirma que "no van a haber defensas corporativas"

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dijo que confía en el diputado Cristián Araya, pero aseguró que no habrá defensas corporativas en la colectividad.

El parlamentario suspendió su participación en la bancada de la tienda luego de ser vinculado al caso "Muñeca Bielorrusa", por un supuesto lazo con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

En entrevista con radio Duna, Hurtado expresó que “yo confío, yo hablé con el diputado Araya, yo confío en lo que él me ha señalado, y él por defenderse de una manera sin el apellido republicano, se decide esto” de apartarse de la bancada.

“Aquí no van a haber defensas corporativas como hemos visto en otros partidos, las responsabilidades, si hay alguna de ellas, digamos, son personales, y en eso hay que ser muy claro”, añadió.

También criticó el aprovechamiento político del caso: "Si no estuviéramos en campaña política le aseguro que esto hubiera pasado coladísimo".

“Hay situaciones de la contingencia que se toman en la agenda, obviamente política, pero que más bien son herramientas, o las utilizan como herramienta política para atacar al contrincante”, agregó.

En cuanto a la negativa de José Antonio Kast de asistir al programa "Bad Boys" de Franco Parisi, señaló que “estamos con una agenda bastante llena, muy apretada, y se optaron por algunas apariciones públicas o en medios, compatibilizando el trabajo en terreno”.

