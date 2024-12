Secretaria general de Republicanos aseguró que no se lograrán acuerdos en materia de pensiones ya que la reforma es "mala"

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aseguró que no se podrá llegar a acuerdos en materia de pensiones, ya que la reforma impulsada por el Gobierno es "mala".

En entrevista con radio Cooperativa, la exconvencional constituyente indicó que “este Gobierno ha privilegiado poner los recursos públicos en otras materias o la grasa del Estado, contratando mucho más personal y no enfocando el gasto público donde se necesita, que hoy día son las pensiones, educación y salud”.

“De los impuestos generales, saquemos un 0,5 por ciento para la brecha de las mujeres. Entonces, cuando solamente se instala un discurso de que el Partido Republicano no quiere reforma, que no quiere mejorar las pensiones para las mujeres, la verdad es que eso es bien falaz, porque lo que nosotros hemos señalado es que hay mecanismos distintos donde no es necesario meterle la mano al ahorro previsional de las personas”, explicó.

“Con esta mala reforma no hay ninguna intención de llegar a un acuerdo, los malos acuerdos no sirven de nada. Lo que nosotros en el Partido Republicano estamos preocupados es de que ganen los chilenos, no de que gane el Partido Republicano, ese no es nuestro primer objetivo”, reiteró la dirigente.

“Lo que queremos es que los chilenos tengan una mejor calidad de vida, mayor seguridad, mejor salud, mejor educación y también mejores pensiones, pero no con malos acuerdos que el día de mañana van a empeorar su situación”, cerró Ruth Hurtado.

