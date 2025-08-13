Gustavo Gatica será respaldado por el PC para competir por un cupo en la Cámara por el Distrito 8

Gustavo Gatica confirmó su candidatura como independiente con el respaldo del Partido Comunista para competir por un cupo en la Cámara de Diputados por el Distrito 8, que incluye a las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil.

Durante una actividad en Maipú, el psicólogo agradeció al PC por “tremenda generosidad, que me enorgullece mucho, de poder representar en el Congreso al Distrito 8”.

“Hace un tiempo atrás me subí a un taxi y el chofer me comentó que su hija me admiraba y que decía que debía estar en el Congreso. Al otro día desperté y seguía pensando en el tema. Comencé a hablarlo con mi círculo cercano y tomé la decisión”, relató.

Gatica comentó que "hace 27 años que nací y crecí en este distrito. Vivo en Colina, trabajo en Estación Central y conozco los problemas que nos afectan".

Y detalló algunos problemas de las comunas como "Colina con su crisis hídrica; Tiltil, como los vecinos dicen, convertida en una zona de sacrificio; Lampa y su crisis habitacional, Quilicura y los problemas respecto a las construcciones, Maipú y la falta de conectividad; el descontrol demográfico en Estación Central y Cerrillos y Pudahuel con sus altas tasas de contaminación".

"No podemos resignarnos a que nuestras comunas sigan esperando. Cada uno de estos problemas tiene solución, pero requiere algo que es difícil de encontrar hoy: decisión política y amor por la gente", manifestó.

Asimismo, dijo que "tenemos a una ultraderecha dispuesta a gobernar por decreto, con rabia, que amenaza con retroceder en nuestros derechos sociales que tanto nos ha costado ganar”.

“Yo estoy aquí y me pongo a disposición de la lista, porque lo que hoy nos convoca es la unidad de las fuerzas progresistas para acompañar la candidatura de Jeannette Jara y proteger la democracia", indicó.

PURANOTICIA