Demócratas ratifica candidatura al Senado del desaforado diputado Miguel Ángel Calisto

El Partido Demócrata ratificó la candidatura al Senado del desaforado diputado Miguel Ángel Calisto, quien se encuentra acusado por fraude al fisco.

La senadora y presidenta del Partido Demócrata, Ximena Rincón, dijo que están “defendiendo la presunción de inocencia, su derecho a defensa y que en su carácter de autoridad electa sea únicamente la ciudadanía de la región de Aysén, que le ha dado la más alta mayoría la que decida si mantiene su confianza en él”.

“Es un derecho inalienable del diputado Calisto recibir el veredicto de la justicia, luego de un debido proceso y el veredicto de la ciudadanía en la elección de noviembre”, añadió.

Rincón afirmó que "si el diputado Calisto es electo senador y luego es declarado culpable por los tribunales, perderá su cargo, pero si finalmente es declarado inocente, como confiamos ocurrirá, muchos deberán pedirle disculpas”.

En cuanto a los reparos que ha generado el nombre de Calisto al interior de Chile Vamos, la timonel del Partido Demócratas sostuvo que en los propios partidos de dicha coalición “fijaron como estándar el principio de presunción de inocencia, pues llevaron como candidato a alcalde por Linares a una persona que estaba formalizada por fraude al fisco y con arresto domiciliario nocturno”.

Y expresó que “hoy, más allá de cualquier presión local o coyuntura electoral, confiamos que la Corte Suprema, que aún debe pronunciarse en la apelación sobre el posible desafuero del diputado no permitirá ser instrumentalizada por fines políticos”.

PURANOTICIA