Secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, defiende lista única y llama a la unidad para enfrentar “un gobierno de emergencia”

La secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, se refirió a la lista que encabeza para elegir a la nueva directiva del partido.

En entrevista con La Tercera, Balladares afirmó que la existencia de una lista única para la elección de la directiva se debe a que "todos entendimos que el país tiene desafíos muy grandes. Nos convocaron a un gobierno de emergencia, donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros para darle una propuesta a Chile y para que al gobierno le vaya bien. Desde esa reflexión nos pusimos a disposición para construir una lista lo más amplia posible".

En esta línea, aseguró que se trata de "una lista que representa a la mayor parte de RN".

En cuanto a las críticas del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien dijo que su nombre no era de consenso, la secretaria general de RN manifestó que espera "que esas diferencias las procesemos internamente de la mejor manera posible".

Por otro lado, Balladares comentó sobre el rol que va a cumplir RN en el gobierno de José Antonio Kast y señaló que el "presidente nos hizo una invitación a ser parte de un gobierno de emergencia y de unidad nacional y desde RN siempre nos hemos planteado desde lo colaborativo, incluso cuando nos ha tocado ser oposición".

"Hoy nos planteamos desde ahí: de colaborar, de poner a disposición a nuestros liderazgos, a aquellos que tienen experiencia y que han colaborado en los distintos gobiernos. Este va a ser un gobierno de emergencia, pero necesitamos que esa emergencia se termine para proyectarnos como sector político y ahí toda la experiencia, el liderazgo -tanto en el Ejecutivo como en el Congreso- van a estar a disposición", añadió.

Y recalcó que "fuimos convocados a un gobierno de emergencia. Y ahí está nuestra primera voluntad: superar la emergencia con la cooperación de todos los partidos. Cuando logremos estabilizar eso, el próximo desafío es ver cómo vamos a enfrentar las próximas elecciones (municipales). Personalmente espero que seamos capaces de enfrentarlas en unidad. Si es una coalición, o si son acuerdos electorales, eso lo veremos en su minuto".

