Futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, tilda de “bomba de tiempo” el recorte de 21 mil subsidios DS-49

El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó la manifestación de cientos de familias que esta mañana ocuparon la Alameda para exigir que el Ejecutivo reponga los más de 20 mil subsidios DS-49 recortados a nivel nacional.

En entrevista con radio Infinita, advirtió que “este recorte para nosotros es un fierro caliente o una bomba de tiempo”, cuestionando la decisión adoptada en pleno proceso de cambio de administración.

Según detalló, el programa involucrado corresponde al fondo solidario DS-49, mecanismo que tradicionalmente otorga 40 mil ayudas anuales a familias vulnerables. En esa línea, explicó que “cada año el gobierno de Chile entrega 40 mil subsidios a las familias más vulnerables, ese es el fondo solidario DS-49, y el gobierno cuando estábamos en medio del traspaso decidió unilateralmente cortar 21 mil subsidios para este año”.

El arquitecto sostuvo que la medida ha generado inquietud en distintos comités de vivienda.

“Entonces, yo he tenido que ir al menos a unas 15 reuniones con comités de cinco regiones que están angustiadísimos porque ellos llevan 10 años esperando, que este recorte injustificado que ha hecho el ministro Grau perjudicando a las personas más vulnerables, va a ser que ellos tengan que esperar más por su casa”, reprochó.

En ese contexto, afirmó haber solicitado revertir la decisión. “Y esto no me parece justo. Le pedí al ministro Montes que lo pueda revertir, pero no ha sido el caso y yo creo que por eso esta respuesta, esta manifestación”, señaló, vinculando directamente la reducción de subsidios con la movilización.

Además, apuntó a la situación fiscal del país para reforzar sus cuestionamientos: “Nosotros no podemos aceptar que, en un cambio de gobierno, cuando estamos en la última fase, nos recorten esa cantidad de subsidios de la nada porque además hemos visto que las cuentas fiscales están hundidas completamente, entonces, claro, parece que estuvieran gastando la plata en otras cosas”.

Las críticas del próximo titular del Minvu también se extendieron al proceso de reconstrucción en la Región de Valparaíso tras los incendios. Respecto a la gestión en Viña del Mar, afirmó que “ha sido un desastre”.

Como parte de las medidas proyectadas, anunció un cronograma para acelerar soluciones habitacionales. Indicó que en abril se entregarán “todos los subsidios en Viña del Mar”, mientras que en mayo se adjudicarán las obras correspondientes.

En cuanto al avance actual, precisó: “Hoy día hay 500 viviendas entregadas, 500 en construcción, son mil, nos faltan 3 mil por iniciar. Nosotros en mayo tenemos que iniciar al menos 1.500. En junio, otras mil. Y en junio y diciembre, que son las más complejas, las otras mil”.

Pese a la magnitud del desafío, manifestó confianza en el cumplimiento del plan: “Es una meta compleja, pero factible y vamos a trabajar en línea con eso”.

