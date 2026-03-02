Presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, arremete contra candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En conversación con Agricultura, Squella argumentó que vivió "los dos gobiernos, particularmente el segundo y muy de cerca, porque era parlamentario. Vi cómo se destruía la imagen del país desde el punto de vista de pasar de ser un destino de inversión".

“Al menos desde el punto de vista de la gestión y de cómo impregnó su mandato con un exceso de ideología, va a ser muy difícil que se pueda desmarcar de lo que es su manera de pensar en esta propuesta de dirigir los destinos de Naciones Unidas”, indicó.

Y recalcó que "eso tendrán que verlo el resto de los países. Pero si fuera por mí, obviamente no sería la candidata".

El timonel de republicanos afirmó que Bachelet "es una mala candidata desde el punto de vista de lo que podría llegar a ser, salvo que planteara una agenda totalmente distinta, que me costaría imaginar porque se quedaría sin votos".

En cuanto a la decisión de la exmandataria de no asistir al próximo cambio de mando, Squella dijo que le "da la impresión de que desahuciaron esa candidatura hace bastante tiempo" y que "simplemente estaba haciendo una estrategia política internacional de la mano con Brasil y México, que es, en parte, lo que nosotros veníamos denunciando".

