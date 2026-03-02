Vicepresidente del PS, Arturo Barrios, llama a la autocrítica y apuesta por la unidad ante comité ampliado en La Moneda

El vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, se refirió a como su partido enfrentará el último comité político ampliado en La Moneda.

En conversación con Desde La Redacción de La Tercera, Barrios señaló que “las cosas se empiezan y se tienen que terminar bien, y también el punto de cómo recuperar esa mayoría” y advirtió que “evidentemente debe haber un proceso autocrítico”.

Al ser consultado sobre con qué ánimo llega el PS al comité político, recalcó que “el tono no de conflicto, no es un tono de quiebre, es un tono de unidad en la diversidad, yo creo que es un proceso de conversación".

El vicepresidente del PS reconoció que han tenido conversaciones con la directiva del PC y manifestó que “uno no podría decir que todo está superado, pero no hay un ánimo, no hay una predisposición negativa, sino por el contrario".

En cuanto a la próxima administración, Barrios dijo querer "observar cómo está el gobierno. ¿Por qué? Porque me preocupa el mundo republicano. Y lo digo con todas sus letras. Votaron en contra de la Ley de Presupuestos, habiendo existido comisiones mixtas para aquello".

"Tuvimos que, a contrapelo del mundo republicano, poner y exigir que se pusiera en tabla el tema de titularidad docente y reforma a la educación pública, en el último día de trabajo legislativo. Entonces, siempre es a contrapelo (...) El mundo republicano votando en contra", complementó.

Asimismo, dijo que "en el ámbito de la oposición, bueno, mantener lo que nosotros hemos logrado, pero también observar con mucha nitidez cuál va a ser la conducta en ese ámbito".

