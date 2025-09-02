Secretaria del Partido Comunista marca distancia entre Jeannette Jara y el Gobierno: "No somos continuidad"

Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista e integrante del comando de Jeannette Jara, aseguró que un eventual gobierno de su candidata no será continuidad de la actual administración de Gabriel Boric.

“Somos una candidatura que está en un tiempo distinto y, por lo tanto, evidentemente no podemos ser continuidad del Gobierno. Este ciclo es un ciclo muy distinto”, afirmó Figueroa en entrevista con CNN Chile.

La dirigenta del PC recalcó que si bien existen aspectos del actual Gobierno que valoran, también reconocen diferencias y críticas.

“Nosotros valoramos, absolutamente, muchas cosas que se han hecho y también tenemos reparos, y por lo tanto, es parte del desafío. Ahora, si alguien a mí me dijera -por ejemplo- que para efectos de entender el desafío, como algunos lo han tratado de poner sobre la mesa, que la continuidad no es hacer nada distinto, yo digo evidentemente no”, aseguró.

En esa línea, Figueroa sostuvo que la propuesta del Partido Comunista no será una mera extensión del programa de Boric: “Vamos a tener propuestas sobre la mesa que no solamente son la continuidad de un programa; también son propuestas innovadoras para este minuto. Si no, sería como suponer que la historia no pasa”, explicó.

Consultada por su balance del Gobierno de Boric, Figueroa aseguró que “más que estar hablando de la evaluación del gobierno, que evidentemente tendremos que cerrar cuando se cierre el ciclo, es poder hablar de las propuestas que están sobre la mesa”.

PURANOTICIA