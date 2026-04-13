SEC multa con más de $2 mil millones a Engie Energía y Generadora Metropolitana por apagón masivo de 2025

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que sancionó a las empresas Engie Energía Chile y Generadora Metropolitana con un total de 30.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), esto es aproximadamente $2 mil 070 millones, por su responsabilidad en incumplimientos a la normativa eléctrica detectados tras el blackout ocurrido el 25 de febrero de 2025, hecho que dejó sin suministro eléctrico al 98,5% de la población del país por varias horas.

El detalle de la resolución establece una multa equitativa de 15.000 UTM para cada una de las firmas. Según el organismo fiscalizador, ambas presentaron deficiencias relacionadas con la operación y configuración de los sistemas de protección en sus instalaciones de generación. Estas anomalías fueron un factor determinante en el desmembramiento del Sistema Eléctrico Nacional mientras se desarrollaba la contingencia.

Al profundizar en las causas específicas, las indagatorias arrojaron que Engie Energía Chile incurrió en incumplimientos vinculados a los ajustes de las protecciones en sus recintos de generación fotovoltaica. Por su parte, a Generadora Metropolitana se le detectaron problemas en la configuración de las protecciones de subfrecuencia pertenecientes a su central térmica. En ambos casos, estas falencias propiciaron la desconexión de las unidades en medio de la emergencia eléctrica.

Los recientes castigos pecuniarios vienen a engrosar la lista de penalizaciones dictadas en el curso de esta indagatoria. Previamente, ya se habían cursado infracciones contra Interchile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Transmisión, Engie Energía, AES Andes y los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional. Con estas nuevas resoluciones, el proceso investigativo acumula a la fecha sanciones que superan los $35 mil millones.

Dentro de la misma instancia administrativa, la entidad reguladora determinó la absolución de Bioenergías Forestales. La compañía fue liberada de su eventual responsabilidad en los hechos investigados, luego de que se realizara un exhaustivo análisis jurídico y técnico de los antecedentes recopilados.

Frente a estas resoluciones, la Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, explicó el contexto de las medidas: “Estas decisiones forman parte de una investigación exhaustiva que ha implicado el análisis de miles de antecedentes técnicos y operativos, con el objetivo de determinar responsabilidades concretas y reforzar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional”.

En la misma línea, la máxima autoridad del organismo fiscalizador fue enfática al advertir que “la señal es clara: las instalaciones deben operar con los estándares que exige la normativa vigente, especialmente en situaciones de contingencia”.

Finalmente, desde la repartición pública confirmaron que la investigación continúa en desarrollo. Por este motivo, no se descarta que en el futuro se aplique la formulación de nuevas sanciones en la medida que se logren determinar responsabilidades adicionales.

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