SEC formula cargos a 12 empresas por no responder a electrodependientes durante el megacorte de luz de febrero

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, formuló cargos a las empresas Chilquinta, Coelcha, Edecsa, EEC, EEPA, ENEL, Frontel, Litoral, Luz Osorno, Luz Linares, Luz Parral y Saesa, por no atender los llamados de tutores o pacientes electrodependientes que estuvieron sin suministro eléctrico, durante el corte de luz del 25 de febrero, que dejó a casi el 90% del país sin energía.

La investigación de la SEC logró establecer que fueron, al menos 782 los pacientes electrodependientes que realizaron 2.309 llamadas a sus respectivas empresas, para informar que estaban sin suministro, sin lograr dicho objetivo.

Las empresas que concentran el mayor número de casos son ENEL, con 666 clientes; Chilquinta, con 65 clientes; y Saesa, con 19 clientes que no pudieron tomar contacto con ellos.

Es importante reiterar que la Ley de Electrodependientes establece que las empresas eléctricas deben disponer de canales de contacto preferenciales para este tipo de pacientes, los cuales son prioritarios, pues deben contar siempre con energía eléctrica, para poder sobrevivir.

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que “es lamentable que nuevamente estemos dando a conocer incumplimientos de las empresas con estos pacientes, los que deben ser prioritarios. Ayer formulamos cargos a 6 compañías por no atender los llamados de electrodependientes, durante agosto del año pasado, y ahora lo hacemos con otras 12 eléctricas, que tampoco respondieron a sus clientes, durante el apagón del 25 de febrero”, señaló.

Y agregó que “estos procesos administrativos buscan generar un cambio de conducta en las empresas para que sus operaciones cumplan con las necesidades vitales de los electrodependientes”.

Es importante recordar que la SEC este martes anunció cargos contra las empresas Chilquinta, Enel Colina, Frontel, Litoral, Luz Linares y Saesa, por no atender los llamados de electrodependientes durante agosto del año pasado, los que se suman a los cargos reformulados a ENEL, por una falta similar, además de otros dos incumplimientos, que son no haber entregado equipos de respaldo y no haber priorizado a los pacientes electrodependientes al momento de la recuperación del servicio.

Desde el organismo fiscalizador recordaron que se continuará fiscalizando, rigurosamente, el cumplimiento de las instrucciones emitidas y obligaciones normativas, agregando que las empresas infractoras se exponen a multas que pueden llegar hasta las 10 mil UTA, Unidades Tributarias Anuales, es decir, casi $8 mil 200 millones para cada empresa, aunque el monto final de cada multa, dependerá del mérito de la respectiva investigación.

Finalmente, el organismo fiscalizador hizo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de sus canales oficiales en redes sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Facebook (Superintendencia SEC), donde se publica información relevante sobre seguridad y derechos de los consumidores.

PURANOTICIA