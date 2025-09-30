SEC aplica millonaria multa a Gasco por explosión y posterior incendio en su planta en Maipú

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, multó con 3.000 UTM, Unidades Tributarias Mensuales, es decir, casi $208 millones, a la empresa Gasco, por su responsabilidad en la explosión y posterior incendio ocurrido al interior de su planta de envasado de cilindros de gas licuado, ubicada en la comuna de Maipú, en un hecho ocurrido durante el año 2023.

La investigación de la SEC permitió establecer que se incumplieron varias exigencias de seguridad, tales como la presencia de un Supervisor y un mínimo de tres operarios, constatándose que, al momento del incidente, solo estaban dos trabajadores en el sector de llenado de los cilindros de 45 Kg, a lo que se sumaron una serie de otras deficiencias detectadas.

Estas infracciones detectadas debilitaron los estándares de seguridad de la Planta, permitiendo la ocurrencia de la explosión y el posterior incendio, hecho que dejó un saldo de dos personas lesionadas, las que, afortunadamente, pudieron sobrevivir.

RESPETAR LA NORMATIVA

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que “el objetivo de cumplir con todas las medidas de seguridad, en el manejo de los combustibles, es reducir los riesgos y evitar accidentes. Lo fundamental es siempre respetar la normativa de seguridad vigente, pues ello nos entregará, mejores estándares en esta materia”.

La titular de la SEC añadió que, por lo mismo, se realizan constantes y periódicas fiscalizaciones a las plantas de envasado de este tipo y a otras instalaciones de gas que tienen las empresas del rubro a lo largo del país, para verificar que se esté cumpliendo con las exigencias normativas que regulan esta industria.

Finalmente, desde la SEC hicieron un llamado a seguir las cuentas oficiales de la SEC en Redes Sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Superintendencia SEC (Facebook), donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos.

