Sebastián Sichel no irá a primarias para competir por la alcaldía de Santiago: "Si alguien se inscribe él sería el candidato, no yo"

El exministro y expresidenciable Sebastián Sichel anunció este martes que no es participará en un eventual proceso de primarias para competir por la alcaldía de Santiago.

En entrevista con 13C Radio, Sichel dijo que se trata de "una decisión personal" pues aspira a ir como candidato único del sector, aunque también aseguró que "no es decisión tomada, para nada".

"Mañana se inscriben las primarias, pero la inscripción de la candidatura es en julio. Si no se inscriben primarias en Santiago, no hay primarias. Si alguien se inscribe, él sería el candidato y no yo, porque yo no me voy a inscribir a las primarias", sostuvo.

El exministro de Piñera dijo que tomó "una decisión personal y veo con mucha humildad y cariño lo que ha salido en las encuestas como la aprobación que tengo y es una gran noticia”.

Agregó que “el único desafío que estaría dispuesto a tomar es Santiago. Creo que irse a pelear en los barrios donde ya hay administraciones de centroderecha era ridículo y así lo dije cuando algunos partidos me lo ofrecieron".

Consultado por si busca evitar "la batalla por Santiago", respondió afirmativamente. "Obvio, pero eso requiere ciertos consensos mínimos, que todos estén de acuerdo y que efectivamente no haya polémicas otra vez, que no me dejen solo en el camino. Si no, no soy candidato y si hay alguien que genere esos consensos, esos mínimos y pueda hacer una mejor gestión, bienvenido y lo apoyaré".

"Lo que no puede pasar es que hagan la del capitán Araya... 'Oye súbete" y después empiezan a irse gallos por fuera, terminamos en una batalla campal entre nosotros cuando tienes un alcalde comunista que está haciendo una gestión pésima y el verdadero desafío debería ser ganarle esa alcaldía para hacer una mejor gestión para los vecinos y no pelearnos otra vez en quién es más derecha y quién es más de centro", agregó.

"No es que no quiera ir a primarias, es que creo que las primarias tienen que ser para resolver diferencias políticas respecto a cómo administramos este municipio”, subrayó. Hasta ahora, dijo, “lo que veo son carreras individuales".

"No estoy buscando ser candidato, estoy feliz en mi proyecto académico y sí, me pican las manos porque creo que Santiago, donde viví 17 años está para la embarrada, entonces si uno tiene vocación pública quiere ayudar en esto, pero en la medida en que no sea otra vez un conflicto lo que lleve a esto, sino más bien la unidad para enfrentar una mala administración municipal", insistió.

PURANOTICIA