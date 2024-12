Sebastián Sichel fija como una de sus principales tareas como Alcalde de Ñuñoa trabajar en la seguridad en los barrios

Sebastián Sichel asumió este viernes como Alcalde de Ñuñoa, donde informó que una de las principales tareas de su administración será trabajar en la seguridad en los barrios de la comuna.

En su primer discurso como máxima autoridad comunal, el exministro señaló que “tenemos que recuperar nuestra tradición. No se construye sobre tierra arrasada, siempre se construye sobre la obra de otros. Los reformistas, los que construyen sobre lo que ya está construido son los han hecho grande a este país y esa es nuestra tarea. Venimos a innovar y no reemplazar, a mejorar no a destruir, a encontrarnos y no a enfrentarnos”.

Precisó además que una de las principales tareas será trabajar en la seguridad en los barrios de la comuna. “Nosotros haremos respetar la ley y hacer que aquellos que delinquen no tengan los mismos derechos sobre aquellos que trabajan por sacar el país adelante”.

Finalmente, tras su asunción en la sesión de instalación del Concejo Municipal realizado en la Casa de la Cultura, señaló que “no hay países libres cuando una mujer llega intranquila en la noche a su casa. No hay comunas libres cuando un comerciante tiene que cerrar su negocio a la hora que le impone el delincuente o no a la hora que él quiera trabajar. No hay países libres donde un feriante tenga miedo a que le roben sus productos que está vendiendo. No hay comunas libres donde pensar distinto significa que alguien pueda ejercer violencia sobre ustedes”

Concejo Municipal

En la instancia también tomaron posesión de sus cargos los concejales Daniela Bonvallet (RN), Guido Benavides (RN), Alejandra Valle (PC), Verónica Chávez (FA), Carlos Vega (PR), Andrés Argandoña (FA), Mireya del Río (PC), Nicolás Saldivia (UDI), Maite Descouvieres (PS), María Ximena Aros (PR).

A la ceremonia asistieron los directores municipales, miembros del Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de Ñuñoa, representantes de las Juntas de Vecinos de Ñuñoa, vecinas y vecinos y funcionarios municipales.

