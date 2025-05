Sebastián Naveillán explica voto disidente en Comisión para la Paz: "Hay líneas rojas que no se pueden cruzar"

Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, explicó sus razones para rechazar el escrito de la Comisión para la Paz y el Entendimiento en La Araucanía.

“Hay líneas rojas que uno no tiene que estar nunca disponible de cruzar, puedo parecer majadero en decir lo mismo, pero enfatizo porque es la región donde vivo, en Traiguén, conozco la realidad y tenía la convicción de solucionar el problema realmente, pero no dejar puertas abiertas ni caer en la ambigüedad”, señaló en entrevista con radio Universo.

El excomisionado agregó que “rescato compromiso de los comisionados durante dos años, pero se fueron colocando cosas a último momento, no cerraba el tema de la compra de campos, se crean derechos nuevos y aparecían cosas que ya se habían rechazado en otras instancias constitucionales, por lo que era imposible aprobar”.

En relación con quienes dicen que su oposición al escrito tuvo presiones políticas, Naveillán fue claro: “No soy político. Yo voté como presidente de los agricultores de Malleco y con esa convicción voté en contra”.

El excomisionado se refirió, además, a las discusiones que han existido por el uso de la palabra terrorismo en el escrito.

“Terrorismo es causar terror en la población. Si matar, asesinar, quemar vivo, atacar de noche quemar maquinarias y galpones no es causar terror no sé qué vendría siendo. Hay que ser realistas, durante mucho tiempo estuvimos así, teníamos una muy mala ley antiterrorista y por eso no se aplicaba”, agregó.

Y ahondó: “En la Araucanía ha habido terrorismo, esa es una realidad y hay que decirlo. Por eso mi preocupa la ambigüedad de las palabras, las cosas hay que decirlas por su nombre. En la Araucanía hay terrorismo”.

Finalmente Naveillán aseguró que para él el documento de la comisión “si tiene una cuota de octubrismo. La autogobernanza y los reconocimientos constitucionales son temas que me genera reparos. Somos todos iguales ante la ley, somos todos chilenos y no tengo porque tener diferencias con con algún grupo determinado. No porque Alfredo Moreno diga que no es octubrista tengo que estar de acuerdo con él”.

(Imagen: @seba_naveillan)

PURANOTICIA