Sebastián Edwards valora la trayectoria y el perfil de Jorge Quiroz como futuro ministro de Hacienda: "Una visión amplia y culta"

En momentos en que el próximo gobierno afina su equipo económico, el economista Sebastián Edwards entregó una evaluación favorable del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacando tanto su trayectoria profesional como su perfil personal.

En entrevista con el medio argentino El Economista, Edwards calificó a Quiroz como un economista de alto nivel, con amplia experiencia y una formación intelectual poco habitual en el ámbito técnico. A su juicio, se trata de una figura con una mirada integral sobre los desafíos que enfrenta Chile.

“Jorge puede dar una clase de literatura alemana: recita poemas en alemán, luego poemas de memoria en español, habla de los existencialistas y compara la posición de Albert Camus con la de Jean-Paul Sartre. La profundidad impresiona”, afirmó, aludiendo a su bagaje cultural.

Edwards sostuvo que ese perfil representa un valor añadido para el Ministerio de Hacienda. “Un ministro de Hacienda con una visión amplia y culta es algo positivo. Y además es un economista serio. Evalúo que lo va a hacer muy bien”, señaló.

En la conversación, el economista también abordó el contexto económico que heredará la próxima administración. Según expuso, Chile arrastra varios años de bajo crecimiento en comparación con su propio desempeño histórico. “Chile lleva seis y ocho años con crecimiento bajo, sobre todo en relación con su propia historia, cuando crecía al 6 o 7%, luego al 5, al 4, y ahora apenas al 2%”, planteó.

A partir de ese diagnóstico, Edwards reflexionó sobre las herramientas disponibles para reactivar la economía. Indicó que la literatura económica suele recomendar una expansión transitoria del gasto público enfocada en proyectos productivos, con efecto multiplicador. Sin embargo, advirtió que ese camino no estaría disponible en el escenario actual.

“El problema es que en Chile no van a aumentar el gasto público; al contrario, lo van a reducir. Ese instrumento queda descartado. Lo que sí existe es un volumen enorme de proyectos privados —del orden de decenas de miles de millones de dólares— trabados por regulaciones”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que destrabar esas iniciativas podría generar un impulso relevante a la inversión. “Si se destraban, puede haber un boom de inversión. Son proyectos ya estudiados, con ingeniería hecha: se sabe qué turbinas se usan, el diámetro del gasoducto, quiénes serían las firmas alemanas o finlandesas, quiénes los socios locales”, agregó.

Edwards planteó incluso la posibilidad de establecer mecanismos excepcionales de aprobación. A su juicio, abrir “una ventana, un fast track temporal de dos años con aprobaciones obligatorias” podría tener un impacto económico significativo sin implicar mayores costos fiscales.

Finalmente, destacó que la experiencia de Quiroz en el mundo empresarial sería una ventaja clave para avanzar en esa dirección. “Ahí la experiencia de Quiroz resulta clave. Durante décadas trabajó como asesor de grandes empresas. Conoce ese mundo. A diferencia de otros economistas brillantes, pero sin experiencia empresarial directa, él sabe cómo se destraban inversiones. Y hoy, lo que Chile necesita es exactamente eso: destrabar para que inviertan”, concluyó.

