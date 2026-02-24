Persecución policial desde Las Condes a La Florida termina con cuatro delincuentes detenidos: tres de ellos son menores de edad

Tres adolescentes de 14, 15 y 16 años, y un joven de 18 años, fueron detenidos tras una extensa persecución policial por comunas de la región Metropolitana, en un procedimiento que tuvo su inicio por el robo de un vehículo.

En su huída, los cuatro antisociales chocaron con un vehículo de seguridad municipal, situación que posteriormente provocó su volcamiento.

Los hechos se iniciaron en Las Condes, donde la banda robó un vehículo en un portonazo. Los delincuentes fueron ubicados alrededor de las 1:40 horas circulando en la comuna de Ñuñoa, donde se inició un seguimiento controlado que culminó en Colombia de Santa Amalia, en La Florida, donde chocaron con un vehículo de seguridad municipal.

Este último resultó volcado, mientras que el automóvil robado se estrelló contra un árbol. Los ocupantes de ambos vehículos resultaron con lesiones leves, por lo que fueron trasladados a distintos recintos asistenciales. Los antisociales quedaron detenidos y se investiga su participación en un tour delictual.

Además, el subteniente Daniel Luengo, oficial de ronda de la Prefectura Oriente, informó que los sujetos portaban un arma de fuego prohibida al interior del vehículo.

"Hasta el momento tenemos la recuperación de un arma marca Bruni, que está prohibida por la ley de control de armas, y eso también está puesto a disposición del Ministro Público", concluyó el oficial de la policía uniformada.

