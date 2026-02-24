Fiscal tras desafuero de Joaquín Lavín: "Ahora corresponde que el Ministerio Público solicite la audiencia de formalización"

Tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, la Fiscalía anunció que los próximos pasos serán solicitar la audiencia para formalizar al cónyuge de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Este lunes, en fallo unánime, el máximo tribunal del país ratificó la pérdida de fuero parlamentario de Lavín por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Sin embargo, el pleno de la Suprema -en decisión dividida- rechazó la petición respecto de delitos tributarios, revocando de esa manera el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido la petición inicial.

Luego de conocer la resolución, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, expresó que “estamos muy satisfechos con lo obrado a través del pleno de la excelentísima Corte Suprema".

"Todos y cada uno de los delitos por los cuales el Ministerio Público recurrió, entiéndase fraude al Fisco, uso y falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, fueron efectivamente confirmados en unanimidad”, prosiguió.

A ello sumó que "ahora corresponde que el Ministerio Público solicite la audiencia de formalización respectiva, y este antecedente nos permite, cuando se produzca esa audiencia, poder pedir medidas cautelares".

“Estamos hablando de alta corrupción, de fraude al Fisco respecto de asignaciones parlamentarias por un monto superior a 104 millones de pesos, con facturas que fueron presentadas a cobro al Congreso Nacional y que fueron pagadas”, enfatizó.

En cuanto al delito tributario descartado por la Suprema, Campos explicó que “es un delito de acción penal de instancia particular, que depende del Servicio de Impuestos Internos, y será ese organismo el que deberá analizar cómo procede”.

DEFENSA TAMBIÉN DESTACA FALLO

Por su parte, el abogado Cristóbal Bonacic, representante de Lavín, aseguró que “el fallo para esta defensa es muy satisfactorio, primero porque se excluyó el delito tributario, una acción presentada por el SII a último minuto”.

Además, el defensor recalcó que “la solicitud de desafuero no implica aceptar responsabilidad ni es suficiente para la imposición de medidas cautelares. Solo establece si existen antecedentes mínimos que justifiquen una investigación”.

La solicitud de desafuero fue presentada el 27 de junio de 2025 por la Fiscalía Metropolitana Oriente. El 16 de octubre del mismo año, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la petición, decisión que ahora fue confirmada parcialmente por la Corte Suprema.

En la causa figuran como querellantes el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú. La investigación vincula al diputado con presuntas facturas falsas y eventuales gestiones indebidas relacionadas con esa comuna, durante la gestión de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga.

El parlamentario, exmilitante de la UDI, concluirá su tercer período legislativo el 11 de marzo, fecha en la que abandonará el Congreso. Mientras tanto, al quedar privado de su inmunidad, no podrá votar ni participar en sesiones de Sala o comisiones durante los últimos días del actual período legislativo.

