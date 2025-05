Se revela la declaración de Manuel Monsalve a fiscales: “…perdí la noción con el segundo pisco sour…”

Entre el 7 y 13 de enero pasado, cuando ya estaba en prisión preventiva, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró como imputado por el delito de violación y abuso sexual ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La Tercera dio a conocer las 63 páginas de la declaración ante los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, donde entregó su versión de cómo ocurrieron los hechos que lo mantuvieron durante seis meses privado de libertad y por los que arriesga 15 años de cárcel.

En la extensa declaración, llama la atención el detalle que entrega Monsalve sobre el consumo de pisco sour junto a la denunciante en el restorán Ají Seco Místico, en la noche del domingo 22 de septiembre pasado, en una cena que culminó en la habitación de entonces subsecretario en el Hotel Panamericano del centro de la capital.

"Nos los tomamos junto a la comida. De ahí en adelante recuerdo haber ingerido el segundo pisco sour, no recuerdo si completo, perdí la noción con el segundo pisco sour hasta que despierto al día siguiente en el hotel. Desde ese momento hasta el otro día en la mañana, el único recuerdo era haber estado ingiriendo un segundo pisco sour, pero no estoy seguro si lo terminé. Tengo como recuerdo un flashback. Lo único que recuerdo desde que ingerí el segundo pisco sour hasta el otro día es un periodo muy breve, que es a lo que llamo como flashback. Estas imágenes se las relato a ella en la habitación del hotel", afirmó Monsalve a los fiscales.

"Desperté el día lunes, porque tenía la alarma a las 6.30, tenía dolor de cabeza, me dolía el cuerpo, no me sentía bien, recuerdo que tenía actividades importantes, el comité de inteligencia, un punto de prensa, asumo que había ingerido alcohol y decido informarle a mi escolta que no iba a salir y le envío un mensaje diciendo que no iba a salir porque estaba con jaqueca y que les avisaría durante la mañana cuándo saldría y paralelamente le envío un WhatsApp a mi jefa de prensa que estaba con jaqueca y que solicitaba que suspendiera mi presencia en las actividades", añadió.

Los fiscales le preguntaron qué es lo primero que recuerda, a lo cual Monsalve respondió que "haberme despertado, estaba oscuro, las habitaciones están oscuras normalmente a esa hora, mandé los WhatsApp 10 para las 7 am, inmediatamente enviados los WhatsApp miro para la cama (la denunciante) estaba acostada en la cama, en el lado que da hacia la ventana de la habitación, ella estaba despierta, creo que la primera frase que le menciono es ‘parece que se nos pasó la mano".

También se le consultó si la denunciante estaba despierta, y Monsalve contestó que "cuando me desperté no, pero cuando mandé los WhatsApp ella ya estaba despierta. Ella me dice que tiene que levantarse porque tiene una reunión, y le pregunté ¿qué reunión?, si era conmigo esa reunión no se iba a realizar, ella me contesta ok. Inmediatamente le digo creo que se nos pasó la mano, y ella me contesta, muy normal, ‘la próxima vez no pueden ser más de dos piscos sour’. Le digo ‘parece que la cagamos’. Ella me dice ‘¿o sea eso es esto para ti?’, le dije que no, que me refería a tener que haber suspendido las actividades importantes a las que tenía que ir".

Además, Monsalve afirmó que "ninguno despertó schockeado. Los primeros minutos de conversación daban cuenta de una situación inesperada para ambos, pero ninguno shockeado, la frase fue ‘se nos pasó la mano’. Le pregunté si se acordaba qué había pasado la noche anterior, ella me dijo que no recordaba. Ahí le conté del flashback, lo único que recuerdo, le dije, es que iba sentado en el asiento trasero de un vehículo, que ella iba arrodillada en el asiento del copiloto tocando al conductor con ambas manos, y tengo la impresión que el auto se detiene y tú abres la puerta del copiloto para bajar y que tengo la impresión que bajé a buscarte, porque no tengo imágenes de haber bajado, solo recordaba lo que le dije".

