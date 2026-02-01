Se retoma formalización del caso ProCultura tras renuncia de defensa

Con un cambio en la defensa de una de las imputadas y un breve retraso en su inicio, este domingo se retomó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de formalización de las cinco personas detenidas en el marco de la investigación por el caso ProCultura.

La jornada estuvo marcada por la renuncia del abogado defensor de María Teresa Abusleme, situación que obligó a suspender momentáneamente la audiencia. Tras ello, el tribunal alcanzó un acuerdo con la imputada para continuar el proceso, quedando su representación a cargo de la Defensoría Penal Pública.

Durante un receso, el ahora exdefensor de Abusleme, Mario Valenzuela, explicó a la prensa en el Centro de Justicia que su decisión respondió “a discrepancias con la familia y con ella”.

Cabe recordar que el sábado el Ministerio Público formalizó al psiquiatra Alberto Larraín, fundador de ProCultura, junto a María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Gutiérrez y Gabriel Prado, imputándoles el delito de fraude al fisco consumado.

En esa misma jornada, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, detalló que se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional contra Gabriel Prado, quien fue contratado por el GORE para establecer contacto con ProCultura y que sería pareja de Abusleme.

Para este domingo, el Ministerio Público tenía previsto continuar con la exposición de los antecedentes con el objetivo de sustentar la solicitud de prisión preventiva respecto de los otros cuatro imputados.

Al cierre de la primera jornada de formalización, el fiscal Bekios sostuvo que la solicitud de medidas cautelares contra los restantes imputados “debe ir en directa relación con la gravedad del delito que se les imputa y el daño que se habría provocado a recursos que pertenecen a todos los chilenos”.

