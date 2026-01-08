Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por amenaza de incendios forestales

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por amenaza de incendios forestales.

En atención a las condiciones meteorológicas pronosticadas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que prevé altas temperaturas para la región, se estima que esta situación puede favorecer la ocurrencia de condiciones para la generación de siniestros.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Metropolitana de Santiago, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional, por amenaza de incendios forestales, vigente a contar de este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Según indicó Senapred, la declaración de dicha alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA