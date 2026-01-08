Muere colombiano que recibió disparo en la cabeza durante balacera en el barrio Meiggs en Santiago

La Fiscalía ECOH confirmó el fallecimiento de un hombre de nacionalidad colombiana, quien recibió un disparo en la cabeza durante la balacera ocurrida este miércoles en el barrio Meiggs de la comuna de Santiago, en la región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, los disparos se produjeron en calles Exposición, Sazié y San Alfonso, cuando cuatro personas que habrían estado cuidando toldos azules fueron baleadas por un sujeto que se movilizaba en un scooter motorizado.

El atacante habría disparado por sorpresa, dejando a cuatro personas heridas, uno de ellos fue quien falleció tras haber recibido un impacto balístico en la cabeza.

La Fiscalía instruyó a equipos especializados del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros y del OS9 para realizar las diligencias correspondientes en este caso.

(Imagen: Fiscalía ECOH)

