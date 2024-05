Se reacomoda Sichel y ahora dice que va por alcaldía de Ñuñoa: Es “un pequeño Chile”

El exministro Sebastián Sichel, actual candidato a la alcaldía de Ñuñoa tras su intento fallido en la alcaldía de Santiago, expresó su compromiso con la comuna, calificándola como un "pequeño Chile" y destacando su experiencia previa en la zona como un gran desafío.

En una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, Sichel mencionó que ha recibido apoyo no solo de Chile Vamos, sino también de sectores de la oposición, señalando que "He conversado con toda la oposición y todos están de acuerdo en que el desafío es ganar este municipio." Aunque aclaró que no ha tenido conversaciones formales con el partido Republicano, ha mantenido diálogos con miembros de dicha colectividad en Ñuñoa.

El exministro también destacó el respaldo de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien también es una posible carta presidencial de Chile Vamos, y descartó cualquier tipo de conflicto entre ellos debido a su anterior candidatura en Santiago. Sichel elogió la gestión de Matthei en Providencia, considerándola "un ejemplo a seguir" para Ñuñoa.

En relación a los desacuerdos dentro de Chile Vamos y con el Partido Republicano, Sichel hizo hincapié en la importancia de la diversidad de opiniones dentro de la coalición. "Cuando tu quieres que los sectores políticos sean todos iguales, cometes un error. Lo que debe representar el mundo de la derecha o del centro es la diversidad del país", afirmó. Añadió que espera que la coalición de gobierno, posiblemente liderada por Matthei, "entienda y respete esta diversidad de opiniones para asegurar la gobernabilidad de Chile".

Sichel se mostró cómodo con su posición como liberal de centro y defendió sus ideas. "Si quieres ser mayoría, ese es el desafío y me siento cómodo siendo quien soy: un liberal de centro defendiendo ideas que para mí son vitales, como el aborto en tres causales, el avance sustantivo de los derechos de la mujer, el cambio climático, el orden, la justicia, la libertad".

PURANOTICIA