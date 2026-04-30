“Se manda solo”: Cruz-Coke critica manejo de Poduje y le pide no actuar como en “un programa de farándula”

Durante su participación en el podcast "Cómo te lo explico", el manejo mediático del gabinete de José Antonio Kast fue el blanco de los cuestionamientos del presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke. Los dardos apuntaron específicamente contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, a quien el legislador reprochó por “relacionarse como si estuviera en un programa de farándula”.

En esa línea, el parlamentario argumentó: “Iván Poduje pelea de más, a mi juicio. Ahora le tuvo que pedir disculpas al senador De Urresti y no sé a quién más, entonces no se puede vivir pidiendo disculpas si acá hay ciertas formas que nos permiten gobernar y relacionarnos entre todos”.

Al analizar la actitud del secretario de Estado, el timonel de Evópoli reconoció que lo considera un “buen profesional”, aunque advirtió que “se manda bastante solo”. Para ilustrar este punto, recordó los recientes roces que el titular de Vivienda ha protagonizado con figuras como Diego Schalper (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y las críticas emitidas hacia su propia tienda política.

“Aquí, cuando tú no andas precisamente holgado de votos, tienes que conservar un poquito la forma. Decir que no le gusta la ley de humedales, que es una ley aprobada, pero no sacas nada con ir a Valdivia, a la región del senador (De Urresti), que además será presidente del Senado y echártelo encima gratuitamente y después pedirle disculpas”, enfatizó Cruz-Coke.

Profundizando en el impacto de estas controversias, el senador agregó: “Cada uno tiene su ego y su autoestima bastante elevada en estas materias, por eso hay que ser cuidadoso. Por supuesto (que daña al gobierno), si guardar las formas importa en este asunto".

Acto seguido, reiteró su llamado al orden dentro del Ejecutivo: “Tú no te puedes relacionar como si estuvieras en un programa de farándula de televisión y eso ha pasado. Tenemos que pensar que estamos en un gobierno porque la ciudadanía exige y busca, es seriedad y pragmatismo para que las cosas pasen”.

Para evitar que se sigan abriendo flancos, el legislador sugirió que el jefe de gabinete, Claudio Alvarado, asuma un liderazgo mucho más marcado, asegurando que con ello “se solucionarían muchos problemas”. Además, instó a equilibrar la presencia mediática del equipo ministerial, contrastando la alta exposición de Poduje y del ministro Quiroz con el bajo perfil del resto del equipo.

“Sí echo de menos que salgan más ministros, porque cuando tienes el peso de un Gobierno que tiene el peso de venir con ganas de hacer reformas importantes, apoyado exclusivamente sobre dos o tres ministros, uno esperaría que los 21 que van sobrando se pongan a la altura y salga a promover sus proyectos y brillar con fuerza”, expresó.

Aunque evitó dar nombres específicos, precisó que sus reparos apuntan a los secretarios de Estado que operan fuera del comité político: “A veces veo una timidez excesiva en algunos ministros. En 21 ministros veo eso”.

En otro ámbito, abordó el debate instalado por personeros de Renovación Nacional (RN) respecto a que Chile Vamos constituye el verdadero pilar de la actual administración, premisa que había sido desestimada por Poduje. Al respecto, el presidente de Evópoli sostuvo que al Ejecutivo “le costaría más, lógico” gobernar sin el respaldo de la coalición y sin la presencia de figuras como José García Ruminot (RN) y Claudio Alvarado (UDI) en el gabinete.

“Si por algo el Presidente de la República esto lo tiene muy claro, por eso tiene de ministros a Ximena Rincón, tiene al ministro Jaime Campos, a Francisco Undurraga, todos que votaron por Evelyn Matthei, que venían de Chile Vamos. Tiene a dos figuras que fueron importantes en el Congreso y en los gobiernos de Sebastián Piñera”, argumentó.

Finalmente, el representante de la Región Metropolitana en la Cámara Alta se refirió a la controversia generada por la filtración de oficios de la Dirección de Presupuestos (Dipres), atribuyendo la situación a “problemas de comunicación” y fallas estructurales.

“En estricto rigor, son siempre problemas de diseño político. Los oficios internos de un ministerio no debieran ser públicos, porque son formas de comunicarse entre departamentos internos, que obviamente si se hacen públicos, levantan la sospecha de que se van recortar cosas”, explicó.

Para concluir, el parlamentario puso paños fríos a la alarma por eventuales ajustes financieros: “Acá, mientras no haya decreto firmado, no hay recorte y yo espero que esos recortes, en áreas sensibles, no se produzcan”.

PURANOTICIA