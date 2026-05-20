Sernac inicia fiscalización a ópticas: exigirá RUT y títulos de quienes realizan exámenes visuales

El organismo verificará que los recintos cumplan estrictamente tanto con la Ley del Consumidor (LPDC) como con las normativas sanitarias vigentes.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización a ópticas cuyo foco principal es proteger la salud visual y el bolsillo de las y los consumidores, garantizando que los establecimientos cumplan estrictamente tanto con la Ley del Consumidor (LPDC) como con las normativas sanitarias vigentes.
Durante la fiscalización que se realizará en terreno, se verificarán cuatro pilares principalmente:
El organismo cruzará los datos de la persona que realiza el examen de la vista con la Superintendencia de Salud para asegurar que sean médicos o tecnólogos médicos con mención en oftalmología, combatiendo el ejercicio ilegal y garantizando la seguridad en el consumo.
Esta acción es de carácter nacional e incluirá a grandes cadenas de ópticas con presencia en centros comerciales, ópticas locales y regionales de tamaño mediano y centros ópticos independientes catalogados como pequeñas empresas.
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